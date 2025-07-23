Стало известно, сколько россиян предпочитают жить на даче все лето

Жители России любят проводить на даче летний сезон. Оказалось, что 16% граждан предпочитают не просто периодически приезжать в загородные дома, а жить там весь теплый период года. Об этом свидетельствуют данные опроса, который совместно провели соцсеть «Одноклассники» и финтех-компания ЮMoney. В опросе участвовали 1500 человек.

Так, по результатам проведенного опроса, летом примерно каждый третий россиянин выбирается на дачу. Четверть респондентов ездят туда только на выходные, а 16% предпочитают жить там все лето.

Что россияне делают на даче?

54% россиян заявили, что любят просто отдыхать на природе и устраивать пикники с шашлыками. Работа в огороде и теплице привлекает около 40% дачников. Треть опрошенных (31%) предпочитают плескаться в водоемах или бассейнах, а 29% наслаждаются баней. Каждый пятый занимается садом и обустройством участка. Спортом на даче увлекаются всего 9% людей.

Отдых vs Огород

Россияне по-разному относятся к даче. Для 40% людей это место, где можно хорошо отдохнуть. Каждый пятый любит собираться там с родными и друзьями, а 18% в основном работают на даче летом. Примерно 11% устраивают на даче праздники и пикники, столько же используют ее для творческих занятий.

Больше трети опрошенных (36%) считают, что огород — это приятное дополнение к отдыху. Четверть людей относится к выращиванию урожая серьезно и считает это важным делом. Примерно 23% не придают огороду особого значения, а 16% вообще им не занимаются.

Больше половины людей в России (54%) любят показывать в соцсетях, что они вырастили или изменили на даче. Это могут быть фото урожая, красивого сада или ремонта.

Многие россияне (51%) хотят учиться садоводству, а 19% постоянно смотрят видео и читают статьи на эту тему. Из тех, кто увлекается дачными делами, 42% следят за специальными группами и блогерами в соцсетях.

По данным пресс-службы соцсети, летом интерес к садово-огородным темам вырос вдвое по сравнению с весной. Пользователям особенно нравятся видео о выращивании рукколы и арбузов в теплицах, а также обзоры разных сортов овощей.

Статистика финтех-компании показывает, что жители страны стали больше интересоваться дачами и садами. В первой половине июля 2025 года количество покупок садовых товаров выросло на 41% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Денежный оборот увеличился еще сильнее — на 61%. Средняя сумма покупки тоже подросла и составила 6370 рублей, что на 14% больше, чем год назад.