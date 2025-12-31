Стало известно, сколько россиян не хотят звать гостей в новогодние каникулы

Согласно исследованию, проведенному компанией Level Group, большинство жителей России — 72% — не намерены принимать гостей у себя дома во время новогодних каникул. Результаты проведенного опроса есть в распоряжении РИАМО.

Треть респондентов (36%) предпочитает праздновать Новый год вне дома, чтобы избежать хлопот, связанных с уборкой и готовкой. Кроме того, 15% участников опроса обеспокоены тем, что их жилищные условия не позволяют комфортно разместить гостей. 72% россиян отметили, что вообще не планируют никого приглашать в свой дом в новогодние каникулы.

Тем не менее примерно треть опрошенных (28%) планирует организовать праздничные посиделки с друзьями дома. Для создания уютной атмосферы они намерены провести небольшие изменения в интерьере (37%), сделать косметический ремонт (14%) или даже капитальный ремонт (5%). При этом 96% опрошенных стесняются старого ремонта.

«Подавляющее большинство опрошенных (96%) признались, что для приема гостей их квартира должна выглядеть эстетично, а в идеале — иметь свежий ремонт. При этом каждый второй (56%) запланировал обустройство жилья в длинные январские праздники, чтобы не терять время зря. Но есть и те, кто предпочитает сейчас сэкономить на ремонте, чтобы отложить деньги на улучшение жилищных условий. Так, 4% россиян поделились планами на покупку квартиры в новом году, из-за чего сейчас сокращают расходы», — рассказали аналитики.

Участники исследования также поделились планами на новогоднюю ночь. Треть (34%) респондентов собирается встретить Новый год в кругу семьи дома. Около 16% планируют посетить ресторан или ночной клуб с друзьями. Четверть опрошенных (25%) намерена посмотреть салюты и фейерверки. В то же время 21% респондентов, уставших от традиционных застолий, планируют отпраздновать Новый год за городом.

