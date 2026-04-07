Стало известно, сколько москвичам нужно копить на свои похороны

Москвичу рекомендуется начинать откладывать средства на похороны за пять лет до предполагаемой даты смерти. Стоимость погребения может достигать 400 тыс. рублей, сообщает Mash .

Итоговая стоимость церемонии на рынке ритуальных услуг формируется из множества расходов. Это аренда катафалка, рытье могилы, установка памятника и оградки, место на кладбище, организация поминальной трапезы, а также услуги танатопрактика. Агенты стремятся извлечь максимальную выгоду из чужого горя.

Полный комплекс ритуальных услуг может обойтись родственникам покойника в 150–400 тыс. рублей в зависимости от региона проживания. Например, в Севастополе или Орловской области комплект «гроб + погребение» стоит всего 15–20 тыс. рублей, а в Москве — до 100 тыс. При этом дороже всего умирать на Чукотке: там данный набор стоит более 150 тыс. рублей.

Если житель российской столицы обеспокоится вопросом своей внезапной смерти и начнет откладывать по 5–10% на похороны ежемесячно, он потратит до 5 лет на то, чтобы сэкономить деньги родственников.

