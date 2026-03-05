Стало известно, сколько денег тратят петербурженки на бьюти-процедуры к 8 Марта

26% жительниц Петербурга записываются в салоны красоты перед 8 Марта каждый год

Жительницы Петербурга в среднем закладывают 7 631 рубль на бьюти-процедуры к 8 Марта. Чаще всего к празднику выбирают маникюр и стрижку, сообщает «Бриф24» .

По данным исследования «Авито Услуг» и «Авито Рекламы», 26% жительниц города записываются в салоны или к частным мастерам каждый год, еще 19% делают это почти ежегодно. Около 22% пользуются такими услугами лишь время от времени.

Самую высокую активность проявляют молодые женщины. В группе 18–24 лет к мастерам ежегодно обращаются 30% респонденток, среди 25–34 лет — 32%. Для сравнения, среди женщин старше 65 лет этот показатель составляет около 11%.

Перед праздником востребованы базовые процедуры. Маникюр планируют сделать 70% опрошенных, стрижку — 63%, окрашивание волос — 45%. Уход за бровями и ресницами выбирают 40%, педикюр — 35%, SPA-процедуры — 18%, восстановление волос — 16%.

Большинство участниц опроса — 64% — рассчитывают потратить от 3 до 10 тыс. рублей. Еще 9% готовы выделить на подготовку к 8 Марта от 10 до 20 тыс. рублей.

При выборе мастеров 20% респонденток ориентируются на сайты объявлений и маркетплейсы, 16% — на наружную рекламу, 15% — на рекомендации блогеров.

