Стало известно, с какими рисками столкнутся блогеры без монетизации YouTube

Маркетолог предупредил о плохих последствиях для авторов YouTube без монетизации

Google окончательно прекратил монетизацию для блогеров и их контента на видеохостинге YouTube. Маркетолог Антон Хоменок считает, что это непосредственно связано с проблемами, с которыми сталкиваются рекламодатели, желающие размещать свои объявления внутри России, сообщает «ФедералПресс» .

Хоменок подчеркнул, что для авторов контента на YouTube отключение монетизации создает крайне негативную ситуацию, поскольку существенные потери в доходах окажут влияние на их финансовое положение.

«В условиях возможной блокировки платформы такие рекламные кампании становятся рискованными, что делает YouTube менее привлекательным для Google. Рекламодатель может не получить ожидаемую статистику, так как реклама может не показываться из-за технических проблем», — отметил эксперт.

Эксперт пояснил, что, несмотря на то, что монетизация — лишь часть заработка блогеров, основная прибыль поступает от прямых продаж и сотрудничества.