Стало известно, с какими барьерами сталкиваются женщины в «мужских» профессиях

К 8 Марта ассоциация менеджеров и Life.ru представили совместный проект — исследование «Женщины-лидеры: вызовы, решения, стратегии». В нем приняли участие топ-менеджеры и руководители направлений более 130 российских компаний из различных отраслей. Если выразить главный итог одной мыслью, она прозвучит так: женщины не просто осваивают сферы, еще недавно бывшие сугубо мужскими. Они преобразуют их изнутри — через стиль руководства, образ мышления, качество труда и саму культуру взаимоотношений.

Тем не менее вхождение в мир «мужских» профессий по-прежнему сопряжено с трудностями.

Среди ключевых препятствий для женщин, выбирающих «нетипичные» карьерные пути или стремящихся к руководящим ролям, респонденты выделили: гендерные предрассудки в обществе (25%), постоянную необходимость доказывать свою компетентность (11%), двойные стандарты при оценке результатов (13%), а также разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами на аналогичных управленческих позициях (29%).

Однако за сухой статистикой кроется более значимый вывод: этот путь труден, однако проложить его возможно. Успех здесь определяется не полом, а опытом, собранностью, внутренней стойкостью и верой в свое дело.

Исследование демонстрирует: все больше женщин готовы строить карьеру в традиционно мужских областях. Они открыто говорят о существующих барьерах, но при этом отмечают и позитивные сдвиги: там, где женщины приходят и остаются в профессии, постепенно меняется сама атмосфера. Команды выигрывают от разнообразия подходов, бизнес обретает большую гибкость в управлении, а климат в коллективе становится здоровее и устойчивее.

Преимущества от женщин на «мужской» работе

На вопрос о преимуществах, которые бизнесу и обществу приносит освоение женщинами «мужских» профессий, участники опроса (можно было выбрать несколько вариантов) ответили так: альтернативный взгляд на привычные процессы (63%), разрушение гендерных клише для будущих поколений (51%), умение находить компромиссы в конфликтных ситуациях (34%), повышенное внимание к производственной безопасности (26%), а также дополнительная мотивация для мужчин-коллег расти профессионально (13%).

К сильным сторонам женщин-лидеров респонденты чаще всего относили: умение работать в режиме многозадачности (64%), внимательность к деталям (39%), терпение и усидчивость (25%), эмпатию в командном взаимодействии (17%), творческий подход к решению технических задач (14%) и активное построение профессиональных связей (8%).

