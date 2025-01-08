Стало известно расписание мероприятий в парках Реутова

Жителям Реутова рассказали о мероприятиях, которые запланированы в парках городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Центральном парке городского округа Реутов в четверг, 9 января, продолжается цикл мероприятий «Библиотека в парке». В 16:00 творческий мастер — класс в арт-пространстве «За сценой». Там же в 16:30 можно поиграть в настольные игры.

В пятницу в 19:30 пройдет беговая тренировка с сообщество «БелкиRunners». Спортсмены встречаются у «Кофейни».

В субботу в 11:00 у сцены парка — встреча желающих заняться скандинавской ходьбой.

В парке «Фабричный пруд» в четверг также пройдут встречи из цикла «Библиотека в парке». Творческий мастер-класс начнётся в 16:00 в деревянном домике у сцены. Настольные игры там же будут доступны всем желающим с 16:30.

В субботу, 11 января, в парке день спорта — в 9:00 стартуют беговая тренировка с сообществом «5 верст» и занятие по скандинавской ходьбе. Бегуны встречаются у сцены, любители скандинавской ходьбы — в зоне тренажеров.

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