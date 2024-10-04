Стало известно, почему участие в СВО не спасет Блиновского от уголовного дела

Юрист Хаминский считает, что уголовное дело против Блиновского могут возобновить

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский заявил, что против мужа блогерши Елены Блиновской Алексея могут снова возбудить уголовное дело после истечения срока действия его контракта с Минобороны РФ. Для прекращения разбирательств, считает эксперт, Блиновскому необходимо получить государственную награду, сообщает NEWS.ru .

Хаминский заявил, что ранее не существовало таких норм права, которые бы предусматривали возможность избежать уголовного процесса благодаря участию в военных действиях. Однако с началом СВО появилась необходимость предоставить гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны в периоды мобилизации или военного положения, особые преференции.

После подписания последних изменений нормы стали охватывать обвиняемых, подсудимых и осужденных. Блиновский же заключил контракт с МО, не получив одобрения следственных органов, уточнил адвокат.

«Что необходимо Блиновскому, чтобы уголовное дело в отношении него было прекращено? Во-первых, командование части должно направить в следственные органы ходатайство о приостановлении производства по делу. Во-вторых, в период службы Блиновский должен быть награжден государственной наградой или комиссован по ранению», — объяснил правозащитник.

Помимо этого, факторами для завершения разбирательств могут стать увольнение со службы по достижению предельного возраста и прекращение периода мобилизации или военного положения. Истечение срока контракта Блиновского не освободит его от уголовного процесса, оно возобновится, заключил Хаминский.