Стало известно, почему участие в СВО не спасет Блиновского от уголовного дела
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Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский заявил, что против мужа блогерши Елены Блиновской Алексея могут снова возбудить уголовное дело после истечения срока действия его контракта с Минобороны РФ. Для прекращения разбирательств, считает эксперт, Блиновскому необходимо получить государственную награду, сообщает NEWS.ru.
Хаминский заявил, что ранее не существовало таких норм права, которые бы предусматривали возможность избежать уголовного процесса благодаря участию в военных действиях. Однако с началом СВО появилась необходимость предоставить гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны в периоды мобилизации или военного положения, особые преференции.
После подписания последних изменений нормы стали охватывать обвиняемых, подсудимых и осужденных. Блиновский же заключил контракт с МО, не получив одобрения следственных органов, уточнил адвокат.
«Что необходимо Блиновскому, чтобы уголовное дело в отношении него было прекращено? Во-первых, командование части должно направить в следственные органы ходатайство о приостановлении производства по делу. Во-вторых, в период службы Блиновский должен быть награжден государственной наградой или комиссован по ранению», — объяснил правозащитник.
Помимо этого, факторами для завершения разбирательств могут стать увольнение со службы по достижению предельного возраста и прекращение периода мобилизации или военного положения. Истечение срока контракта Блиновского не освободит его от уголовного процесса, оно возобновится, заключил Хаминский.