Стало известно, почему россияне стали недоверчивы к меду на торговых полках

По мнению специалиста, такое поведение потребителей основано на опасениях в подделке и низком качестве продукта. Сейчас на рынке распространены ненатуральные и разбавленные медовые продукты, что вызывает у людей вопросы о безопасности.

«Недостаточная ясность происхождения товара и отсутствие четкой маркировки усложняют потребителям возможность сделать информированный выбор», — добавил эксперт.

Более того, случаи негативного опыта и подделок в прошлом формируют у потребителя устойчивое недоверие к массовым торговым точкам. Тем не менее, сейчас наблюдается рост спроса на натуральные и экологически чистые продукты, которые можно приобрести напрямую у пчеловодов и фермеров.

Чтобы вернуть доверие россиян, Беляев рекомендовал производителям усилить контроль за качеством продукции и сделать более открытой цепь поставок.