Стало известно, почему россияне стали недоверчивы к меду на торговых полках
Фото - © Пчеловод из Королева, 2 часть/Медиасток.рф
Экономист Михаил Беляев рассказал, почему россияне стали недоверчивы к меду на торговых полках магазинов, сообщает АБН24.
По мнению специалиста, такое поведение потребителей основано на опасениях в подделке и низком качестве продукта. Сейчас на рынке распространены ненатуральные и разбавленные медовые продукты, что вызывает у людей вопросы о безопасности.
«Недостаточная ясность происхождения товара и отсутствие четкой маркировки усложняют потребителям возможность сделать информированный выбор», — добавил эксперт.
Более того, случаи негативного опыта и подделок в прошлом формируют у потребителя устойчивое недоверие к массовым торговым точкам. Тем не менее, сейчас наблюдается рост спроса на натуральные и экологически чистые продукты, которые можно приобрести напрямую у пчеловодов и фермеров.
Чтобы вернуть доверие россиян, Беляев рекомендовал производителям усилить контроль за качеством продукции и сделать более открытой цепь поставок.