Стало известно, почему работодатели любят нанимать студентов

Большинство российских работодателей (66%) предпочитают нанимать на работу студентов, так как считают возможным целевое обучение их под конкретные нужды организаций. Молодые кадры, по мнению 60% опрошенных, показывают лучшее понимание современных тенденций и быстрее осваивают их. Кроме того, почти половина участников исследования (45%) отмечают, что начинающие специалисты проявляют больше энтузиазма по сравнению со старшими коллегами. Об этом свидетельствуют данные нового опроса IT-колледжа «Хекслет» и сервиса по поиску работы и персонала «Зарплата.ру», которое есть в распоряжении РИАМО.

Эксперты проводили опрос путем онлайн-анкетирования. Респондентами выступили 1750 руководителей российских компаний, которые рассказали, как относятся к найму студентов.

Согласно результатам опроса, большинство работодателей (58%) считают, что студенты не могут полноценно выполнять обязанности опытных специалистов. Из них 50% выразили сомнение в такой возможности, а 7% категорически отрицают это.

Работодатели, скептически настроенные к студентам, указывают на несколько ключевых проблем. Более половины (53%) отмечают, что молодые сотрудники отвлекаются на посторонние дела вместо выполнения рабочих задач. Почти половина опрошенных (47%) жалуются на частую смену работы студентами, что мешает им закрепиться в компании. Каждый пятый работодатель (23%) указывает на слишком длительный период обучения базовым профессиональным навыкам.

«Конечно, молодой студент не сможет сходу заменить опытного специалиста. Однако молодые люди традиционно более мотивированы показать себя, чтобы быстрее продвинуться по карьерной лестнице, поэтому часто бывают ситуации, когда студенты очень быстро адаптируются к новой должности и закрепляются в компании», — рассказал директор IT-колледжа Антон Васильев.

Еще 42% считают, что студент сможет без особых проблем заменить опытного специалиста. По мнению респондентов, это возможно, в первую очередь, за счет свежего ума (79%), из-за сильного желания проявить себя перед работодателем (60%), из-за более юного возраста (46%), высокой степени энтузиазма (44%), а также желания работать сверхурочно (32%).