Стало известно, почему папа Франциск хотел упростить систему разводов

«Если люди развелись в суде, то они все равно не признаются разведенными в католической церкви. Кроме того, человек, нарушивший священность брачного союза, оказывается лишен святого причастия. Католики в своей сексуальной морали очень консервативны», — заявила эксперт.

Специалист отметила, что папа действительно упростил бюрократическую сторону аннуляции браков и делал это из соображений снисходительности к человеческой природе и немощи. Принцип акривии является принципом церковной строгости, то есть принятие норм в полной мере. По мнению Куропаткиной, папа Франциск был человеком икономии. Он не трогал высоких церковных норм, но призывал к снисходительности.

Одной из самых интересных проповедей папы религиовед назвала цитату об удовольствиях. Он говорил о том, что удовольствие является прежде всего человеческой нуждой. Удовольствие от еды, секса и другого не плохо. По мнению эксперта, такое высказывание со стороны монаха звучало скандально.