Стало известно, почему оплата по биометрии является самой безопасной

Руководитель направления государственного сектора VisionLabs Павел Шаравский рассказал, безопасно ли пользоваться биометрией при оплате услуг и что уже умеет искусственный интеллект, сообщает «Вечерняя Москва».

«Первое, с чего начинается работа технологии оплаты по биометрии, — идентификация человека. Система на сегодняшний день допускает ничтожное количество ошибок. То есть, например, при оплате проезда в метро не может быть ситуации, когда система примет вас за кого-то другого или, наоборот, кого-то за вас», — отметил эксперт.

По словам специалиста, технологии воспринимают лицо человека как векторное изображение для лучшего распознавания. На сегодняшний день система уже может определять пол, возраст, наличие растительности и настроения человека в момент сканирования. Так, значительно повышена точность распознавания даже при закрытых частях лица.

Также, по мнению Шаравского, максимальной проблемой может стать только увеличенное время сканирования, если лицо, например, перекрыто маской. Более того, система биометрии надежно защищена от попыток взлома благодаря технологии Lifeness. Она позволяет отличить настоящего человека от фотографии, видео и даже силиконовой маски.