Стало известно, почему многие россияне верят в инопланетян

Психиатр и психолог Владимир Крупин заявил, что вера в инопланетян помогает людям отвлечься от личных проблем и страха одиночества, сообщает «Абзац» .

Владимир Крупин сравнил убежденность в существовании пришельцев с конспирологическими теориями. По его словам, вера в заговоры и мировое правительство позволяет человеку снять с себя ответственность за собственную жизнь.

«В случае с инопланетянами, конечно, речи об ответственности не идет. Но, мне кажется, людям просто прикольно в них верить: это уводит от реальных проблем. Условно: если можно подумать о каких-то внеземных цивилизациях, то не обязательно думать о своих лишних 10 килограммах», — сказал он.

Еще одной причиной интереса к пришельцам эксперт назвал страх одиночества, сопоставимый по силе с фобиями. Он пояснил, что для человеческой психики изоляция равносильна гибели.

Ранее певец Юрий Лоза назвал инопланетян помощниками Всевышнего и «ангелами Божьими». По его мнению, пришельцев нельзя считать существами с других планет, поскольку Земля не является планетой в привычном понимании.

