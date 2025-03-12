Стало известно, почему люди набирают вес в отношениях

В длительных отношениях и браке люди часто могут набирать вес. Стало известно, почему так происходит, сообщает «Вечерняя Москва».

Клинический психолог Маргарита Алексеева напомнила, что человеку свойственно поправляться с возрастом.

«В длительных отношениях люди хотят почаще быть рядом, чтобы им было хорошо, поэтому проводят много времени друг с другом. А еда — это один из способов получения удовольствия», — заявила эксперт.

Специалист добавила, что не стоит демонизировать еду в таком случае. Это абсолютно нормально, иначе у человека не была бы так развита вкусовая система. Также получить приятный ощущения в отношениях люди могут через секс. Однако кушать они могут намного чаще, поэтому так легче получить приятные эмоции.

Если в отношениях человек располнел, это не означает, что он не следит за собой. Возможно, он просто хочет чувствовать себя хорошо, а приемы пищи с любимым человеком помогают получить это наслаждение.

Психолог Наталья Наумова уверена, что люди толстеют в отношениях, так как расслабляются и начинают чувствовать себя спокойно и уверенно друг с другом. Человек может перестать следить за собой, так как начинает думать, что его уже любят.

Иногда еда может стать способом ухода от проблем. В отношениях человек сталкивается с привычками и характером партнера, которые могут ему не нравится и раздражать. Отсюда появляются ощущения непонимания, невнимания, и человек начинает компенсировать их едой. В таких случаях стоит обратиться к специалисту и пройти психотерапию.