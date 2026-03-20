Стало известно, почему лисы стали часто выходить в российские города

Участившиеся случаи появления лисиц вблизи человеческого жилья в последние годы объясняются теплыми зимами и сокращением числа естественных врагов. Профессор и доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин также отметил, что лесные жители могли начать воспринимать города как своеобразные «супермаркеты», сообщает РИА Новости .

«Пищевые отходы, грызуны в подвалах, птицы в скверах, декоративные пруды, мягкие зимы, отсутствие крупных хищников — все это создает почти идеальные условия для жизни. В результате лисы не просто заходят в города эпизодически, а формируют устойчивые популяции. Их можно встретить в спальных районах, на стройплощадках, в промзонах и, конечно, в городских парках», — рассказал специалист.

По словам ученого, обыкновенная лисица относится к наиболее приспособляемым хищникам в Северном полушарии. Биологи определяют подобные виды как пластичные: они способны гибко менять пищевые предпочтения, модели поведения и суточную активность в соответствии с изменяющейся обстановкой.

Для лисы городская среда стала не опасной зоной, а аналогом постоянно доступного источника пропитания под открытым небом.

