Стало известно, почему Азовское море стало «инкубатором» для морской живности

Доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ Николай Онистратенко объяснил, что причиной нашествия синих медуз-корнеротов и массового цветения зеленых водорослей на Черноморском побережье Кавказа стали аномально высокие майские температуры, сообщает RuNews24 .

По словам эксперта, медузы периодически появляются и исчезают у берегов Черного и Азовского морей, но в этом сезоне они активизировались раньше срока из-за раннего прогрева воды.

Кроме того, ранняя теплая весна 2024 года привела к бурному развитию морских водорослей вида кладофора бродячая. Данный вид очень чувствителен к температуре, освещению и содержанию питательных веществ в воде. Разлившиеся реки смыли много питательных почв, которые попали в море, что в сочетании с ранним прогревом вызвало необычайно ранний и бурный рост как водорослей, так и медуз.

По словам эксперта, мелководное Азовское море стало в этой ситуации своеобразным «инкубатором», источником обильной подвижной морской жизни. Последняя, в свою очередь, мигрирует через Керченский пролив в Черное море, создавая там своеобразный «живой кисель», поражающий отдыхающих.