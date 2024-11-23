Стало известно об освобождении совладельца «Зимней вишни»

Осужденный по делу о пожаре в торговом центре совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский вышел на свободу условно-досрочно, сообщает РИА Новости .

«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска», — заявил адвокат Вадим Трифонов.

Сторона защиты добавила, что Вишневский был досрочно освобожден от дальнейшего отбывания наказания.

Вишневский отбывал заключение в томской исправительной колонии № 4 (ИК-4). В начале 2024 года мера пресечения была изменена, осужденный был направлен на принудительные работы в исправительное учреждение.

В октябре 2022 года суд приговорил Вишневского к 8 годам тюремного заключения и штрафу в 21 млн рублей. Это сумма взятки, которую заключенный передал бывшей главе Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой за ввод ТЦ в эксплуатацию с нарушениями. Однако суд апелляционной инстанции впоследствии увеличил размер штрафа до 70 млн рублей.

В результате ЧП в «Зимней вишне» было открыто 4 уголовных производства, и все 15 фигурантов были приговорены к реальным срокам заключения — от 5 до 18 лет. На сегодняшний день из мест лишения свободы вышли 10 осужденных.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл в воскресенье 25 марта 2018 года на площади 1,6 тыс. кв. м с последующим обрушением кровли. В результате пожара погибли 60 человек, из них 37 детей, 79 человек пострадало.