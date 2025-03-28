Стало известно о тяжелом состоянии рэпера Паши Техника

Рэпер Паша Техник впал в кому в Таиланде

Рэпер Паша Техник впал в кому во время отдыха в Таиланде, он находится в реанимации, сообщает Telegram-канал «360» .

Врачи ввели Павла в искусственную кому и подключили аппарат ИВЛ, сообщил администратор артиста. Он добавил, что жизни музыканта ничего не угрожает. Причиной резкого ухудшения состояния здоровья могли быть запрещенные вещества, которые употребил рэпер.

Паша Техник, настоящее имя Павел Ивлев, — музыкант, рестлер, шоумен. Пять лет провел за решеткой за хранение наркотиков. Автор и участник ряда музыкальных проектов в России.

Ранее РИАМО рассказывало о скандальном артисте.