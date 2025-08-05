Стало известно о преимуществах нового мессенджера MAX
MAX — это быстрое и легкое приложение для обмена сообщениями, которое работает на любых устройствах — смартфонах и компьютерах. В него также встроена платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
В MAX можно отправлять любые виды сообщений, видео, фотографий и файлы объемом до 4 ГБ совершенно бесплатно. Приложение поддерживает высокое качество голосовых и видеозвонков, которые работают даже на слабых устройствах и при низкой скорости интернета.
Пользователь сможет напрямую писать контактам из записной книги телефона, а также находить нужных людей любым из этих способов:
- найти по номеру телефона;
- пригласить по ссылке;
- пригласить по QR-коду, если вы находитесь рядом.
В новом мессенджере есть чат‑боты и мини‑приложения, которые предоставляют прямой доступ к партнерским сервисам и позволяют быстро и легко решать множество ежедневных задач.
Для любителей смайлов есть анимированные стикеры, и возможность ставить реакции в чатах.