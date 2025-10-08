Стало известно о повышении зарплат российских соцработников

сегодня в 17:39

На сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовали постановление об изменении системы оплаты труда социальных работников, сообщает «Север-Пресс» .

«Документ предусматривает изменения в системе оплаты труда сотрудников, подведомственных окружному департаменту. Планируется увеличение должностных окладов, при этом отменяется надбавка за выслугу лет», — заявили в департаменте социальной защиты населения округа.

Предлагается реформирование системы финансирования частных организаций, предоставляющих социальные услуги. Планируется заменить социальные сертификаты прямыми субсидиями для возмещения расходов. Власти уверяют, что общий размер компенсаций останется прежним.

На Ямале будет проведена реструктуризация и оптимизация работы учреждений социальной защиты. Благодаря нововведениям жители региона смогут воспользоваться социальными услугами не только в центрах соцобслуживания, расположенных по месту их проживания.

