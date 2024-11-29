Стало известно о дефиците дворников на Урале

Заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова в программе «Акцент» рассказала о том, что число вакансий в регионе превышает количество безработных в 6 раз, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

На данный момент в Свердловской области зарегистрировано почти 8300 безработных в Службе занятости, в то время как количество открытых вакансий составляет около 49 тысяч. По сравнению с прошлым годом, число безработных уменьшилось почти в полтора раза, и аналогично возросло количество свободных рабочих мест, отметила Бордюгова.

В преддверии зимы на Среднем Урале особенно остро ощущается нехватка дворников и других рабочих специальностей. Хотя зарплаты для таких профессий невысоки, Бордюгова утверждает, что желающие могут найти несколько мест работы для получения дохода.

Сейчас особенно востребованы дворники и подсобные рабочие, а также работники низкой квалификации. Из 49 тысяч вакансий около 9 тысяч предназначены для людей с низкой квалификацией. По словам Бордюговой, зарплата действительно может быть невысокой, в диапазоне от 23 до 44 тысяч рублей, однако ведется активная работа в этом направлении — делается все возможное.

«Здесь, смотрите, 23 тысячи рублей — это все-таки на одно, наверное, какое-то рабочее место. Если человек хочет работать и хочет зарабатывать, можно устроиться, наверное, в два жилых комплекса, в две управляющие компании», — заключила Бордюгова.