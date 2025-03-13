Стало известно, на что обращают внимание россияне при покупке верхней одежды

Лишь 25% россиян обращают внимание на бренд при покупке верхней одежды на весну, в то время как на соотношение цены и качества ориентируется 56% граждан, сообщили РИАМО в пресс-службе мирового бренда мужской одежды Damat-Tween.

В опросе, который проводился с 10 по 24 февраля, принял участие 1651 человек. Согласно исследованию, 44% респондентов заявили, что не планируют покупать новую верхнюю одежду на весну, 38% россиян присматриваются к новым коллекциям, а 11% опрошенных уже приобрели обновки.

Оставшиеся 7% участников опроса также намерены совершить покупки весной, но отдают предпочтение более теплым вариантам верхней одежды, что свидетельствует о подготовке к возможному похолоданию после необычно теплой зимы.

«Чтобы покупка была успешной, важно при выборе уделить серьезное внимание всем возможным нюансам. И то, что опрашиваемые важную роль уделяют бренду, — вполне закономерный факт. Ведь производитель — это своего рода маркер качества и ориентир, который помогает не затеряться в огромном ассортименте, существующем на рынке», — заявил гендиректор Damat-Tween в России Эмиль Оруджлу.

Он добавил, что весной лучше отдавать предпочтение практичным и универсальным моделям. Отличным решением станут куртки и пальто с защитой от ветра и влаги, которые при этом остаются легкими и дышащими. Адаптироваться к изменениям температуры в течение дня поможет комбинирование нескольких слоев одежды под курткой.