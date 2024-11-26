Стало известно, легальна ли съемка в общественных местах и зачем она нужна

Вопрос о видеонаблюдении в общественных местах и его трансляции в интернете становится все более актуальным. Судебная практика показывает, что установка камер в открытых местах законна, но нарушение частной жизни недопустимо. Однако, неясно, кому принадлежат эти камеры, и как видео попадает в открытый доступ, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Закон разрешает видеонаблюдение в общественных местах, но запрещает сбор и распространение данных о частной жизни. Незаконно использовать камеры в местах, где есть вторжение в личную жизнь, например, в туалетных комнатах. Публикация видео с частных территорий без согласия владельцев — нарушение закона.

Органы внутренних дел и информатизации Санкт-Петербурга ответили, что не несут ответственности за трансляции с частных камер, не входящих в систему «Безопасный город». Проблема в том, что установить контакт с владельцами ресурсов и порталами, транслирующими это видео, затруднительно: контактные данные часто недоступны или не работают.

Некоторые частные собственники камер, например, владельцы пристаней, объяснили трансляцию видео на сторонних ресурсах тем, что причалы являются местами массового пребывания людей и требуют видеонаблюдения.

Другие, например, спортивные залы, используют камеры для родительского контроля, делая трансляцию открытой и доступной. Вопрос в том, что эти трансляции часто размещаются на сторонних порталах, на которые владельцы камер не давали согласия, и получается «воровство» информации.