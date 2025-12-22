Стало известно, куда россияне поедут с детьми на новогодние спектакли и шоу

Детские события по-прежнему относятся к наиболее бюджетным в сфере культуры: средняя цена билета выросла лишь на 4% в годовом исчислении и сейчас равна 1214 рублям. При этом существуют и более экономичные варианты: например, в Краснодаре спектакль «На Кубани Новый год» можно посетить за 350 рублей, в Ставрополье — новогоднюю хореографическую сказку «Морозко» за 400, в Кирове — интерактивную постановку «Снежная королева» за 450, а в Астрахани — праздничного «Доктора Айболита» за 480 рублей.

Детские спектакли все чаще выступают мотивом для поездок по России, особенно в регионы с развитой инфраструктурой и широким выбором мероприятий. По сведениям Авито Путешествий, в целом по стране бронирование посуточного жилья на праздничный период выросло на 17,5% относительно прошлого года. Наибольшим спросом пользуются однокомнатные (40% от общего числа бронирований) и двухкомнатные (28%) квартиры, удобные для размещения с детьми. Такие поездки обычно непродолжительны: в среднем по России жилье на январские праздники снимают на 3 суток.

«По нашим опросам, 39% россиян планируют семейное путешествие на ближайших новогодних праздниках, и в большинство из них возьмут детей. Новогодние представления, елки и ледовые шоу помогают сохранить баланс между интересами взрослых и юных путешественников: дети получают те эмоции, за которыми едут на зимние каникулы, а взрослые — пространство для совместного отдыха и собственных впечатлений. Это хороший способ интересно провести дни отпуска, ощутить новогоднюю атмосферу и пополнить семейную копилку теплых воспоминаний», — сказал руководитель по развитию сервисов для арендодателей Рауль Салахов.

Согласно информации портала Kassir.ru, популярность детских спектаклей, шоу и новогодних представлений удвоилась по сравнению с предыдущим годом. «Индустрия детских мероприятий активно развивается по всей стране. По статистике Kassir.ru, число предложений выросло в разы, особенно, в крупных центрах: в Москве и Петербурге оно увеличилось более чем вдвое. Заметный прирост и в регионах: в Поволжье (+76%), Центральной России (+70%), на Урале (+56%), в Сибири и на Дальнем Востоке (+33%). Важно, что растет не только количество, но и разнообразие событий: появляются новые форматы привычных постановок, набирают популярность ледовые шоу. Теперь родителям проще подобрать мероприятие по бюджету и заранее запланировать яркие впечатления для детей в поездках, например, во время новогодних каникул», — отметила генеральный директор Kassir.ru Елена Глуховская.

Основными культурными центрами притяжения в этом году стали две столицы. Так, на Московский регион приходится 14% всех бронирований посуточных квартир в стране на праздники, 10% билетов на столичные детские события куплены жителями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, еще 4% — Нижегородской области. В тройку самых востребованных спектаклей Москвы вошли ледовое шоу Евгения Плющенко «Белоснежка», новогоднее представление «История игрушек» — Елка телеканала Мульт, а также рождественская сказка «Новая звезда». Аренда квартиры в столичном регионе на праздничные дни обойдется в среднем в 7600 рублей за сутки.

В Санкт-Петербурге также ожидается много иногородних зрителей: 16% билетов на местные спектакли приобретены в Москве и области, 3% — в Нижегородской области, 2% — в Тверской. Наибольшим спросом здесь пользуются спектакль на воде «Сказка о царе Салтане», цирковое шоу «Сказка о золотой рыбке» и ледовое представление «Бременские Музыканты на льду». Ленинградская область занимает второе место по объему забронированного посуточного жилья на праздники — ее доля составляет 12%, а средняя стоимость ночи — 6850 рублей.