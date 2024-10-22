Стало известно, кто заказал убийство помощника депутата Госдумы Алихаджиева

Заказчиком убийства помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева может быть бизнесмен, продавец строительных материалов в Ингушетии 45-летний Башир Омарходжаев. По предварительным данным, он мог пойти на такой шаг из-за конфликта с чиновником, когда тот работал на посту зампреда правительства Ингушетии, сообщает SHOT .

Омарходжаев занимается торговлей стройматериалами, его ИП зарегистрировано в Ингушетии. Бизнесмена уже судили за разбой и даже объявляли в федеральный розыск.

Следствие считает, что именно предприниматель нанял киллера из Украины Василя Коновалова. Он обещал исполнителю убийства 20 млн рублей, но успел оплатить только 500 тысяч рублей. Омарходжаева и Коновалова уже допрашивают следователи.

Покушение на помощника депутата ГД произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского округа. По Алихаджиеву выстрелили 4 раза, когда тот отдыхал на веранде собственного дома. Две пули достигли цели, попав в голову и поясницу 58-летнего мужчины. Потерпевшего госпитализировали, ему провели операцию.