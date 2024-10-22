Стал известен гонорар киллера за убийство помощника депутата Госдумы Алихаджиева

Помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий заявила, что заказчик собирался передать киллеру 20 млн рублей за убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, сообщает РИА Новости .

По ее словам, заказчик и исполнитель ранее вместе сидели в тюрьме. Знакомый-киллер получил «заказ» на ликвидацию Алихаджиева в сентябре за гонорар в 20 млн рублей.

«Злоумышленник передал предоплату в размере 500 тыс. рублей, пистолет с глушителем, фотографии, а также всю имеющуюся информацию о жертве», — добавила Врадий.

До того, как напасть на Алихаджиева, киллер месяц следил за своей жертвой. Стало известно его имя — Василий К. Стрелок ранее был судим.

И исполнитель, и заказчик преступления уже задержаны. Сейчас они находятся на допросе.

Покушение на помощника депутата ГД произошло 10 октября в деревне Лапино Одинцовского округа. По Алихаджиеву выстрелили 4 раза, когда тот отдыхал на веранде собственного дома. Две пули достигли цели, попав в голову и поясницу 58-летнего мужчины.

Потерпевшего госпитализировали, ему провели операцию.