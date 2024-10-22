Стала известна личность киллера, стрелявшего в помощника депутата в Подмосковье

Заказчика и исполнителя покушения на Алихаджиева задержали в Подмосковье

Подмосковной полицией задержаны предполагаемые заказчик и исполнитель покушения на убийство помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По ее словам, сейчас фигурантов дела доставили на допрос.

Как сообщает Telegram-канал «112», киллера, совершившего покушение на Алихаджиева, зовут Василий К. Он ранее был судим.

Покушение на 58-летнего Алихаджиева произошло в деревне Лапино Одинцовского округа 10 октября. В тот день помощник депутата ГД принимал гостей в своем доме. Когда те разъехались, то мужчина решил отдохнуть на веранде один — в этот момент раздались выстрелы.

Неизвестный выстрелил в Алихаджиева как минимум 4 раза, но дважды промахнулся, а потом скрылся. Одна из пуль попала помощнику парламентария в голову, вторая — в поясницу. Он сам позвонил жене, которая вызвала скорую помощь.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, ему провели операцию.

Ранее Алихаджиев был зампредом правительства Ингушетии, потом стал помощником одного из депутатов Госдумы.