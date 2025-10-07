Стало известно, кому из россиян повысят пенсии в ноябре

Получателям страховых пенсий по старости, гражданским летчикам и работникам угольной промышленности повысят пенсии в ноябре 2025 года, заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, граждане получат доплаты вместе с основной пенсией, сообщает Газета.ru .

«Во-первых, увеличится пенсия гражданам, достигшим 80 лет в октябре 2025 года. У них в 2,15 раза вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии. Размер повышения составит 8907,70 рубля плюс надбавка за уход в размере 1314 рублей», — сказал экономист.

Балынин пояснил, что если в октябре 80-летний пенсионер получал 34 939 рублей, то в ноябре его страховая пенсия увеличится до 45 160,7 рубля.

С ноября также увеличат доплаты гражданским летчикам: мужчинам с минимум 25-летней выслугой лет и женщинам со стажем 20 лет. При увольнении по состоянию здоровья эти требования снижаются до 20 лет и 15 лет соответственно.

Также выплаты получат работники угольной сферы, которые занимались строительством шахт или не менее 25 лет трудились на предприятиях по добыче угля и сланца. Для некоторых категорий рабочих (например, проходчиков) минимальный стаж для доплаты сократили до 20 лет.

Перерасчет пенсии произведут на основании информации, которую россияне предоставили в Социальный фонд до конца сентября.