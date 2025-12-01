Стало известно количество беременных студенток в Кузбассе

С начала сентября 2025 года в Кузбассе стартовала программа поддержки беременных студенток, обучающихся очно. Цель инициативы — предоставить им возможность завершить образование, не прерывая учебный процесс в связи с ожиданием ребенка. По информации пресс-службы Социального фонда Кузбасса, выплаты уже получили 76 будущих мам, сообщает Сiбдепо .

Общая сумма выделенных средств составила 6,2 миллиона рублей. Размер пособия рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума, установленного в регионе. В 2025 году он равен 17 589 рублям. Единоразовая выплата на весь декретный отпуск (140 дней) составляет 82 082 рубля.

При наличии работы доход студентки увеличивается вдвое. Она имеет право на получение сразу двух пособий: одного — как студентка, другого — как трудоустроенная женщина (от работодателя). В последнем случае размер выплат зависит от заработной платы и может быть значительно выше.

В сообщении фонда также отмечается, что если страховой стаж будущей матери менее полугода, пособие будет рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ), составляющего в Кузбассе в текущем году 29 172 рубля.

