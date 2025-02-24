Стало известно, когда построят детский сад в мкрн Салтыковка Балашихи

Возведение детсада в мкрн Салтыковка Балашихи внесли в программу до 2030 года

Администрация Балашихи подала необходимые документы по включению детского сада на 250 человек в мкрн Салтыковка в программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2030 годы». Он будет возведен за счет средств бюджета Московской области, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации округа.

В редакцию РИАМО обратились местные жители с просьбой прояснить ситуацию с детскими садами в микрорайоне Салтыковка городского округа Балашиха. Их интересовали объекты в ЖК «Квартал Европа» и «Усадьба Новая Салтыковка».

Ранее отделение № 25 детского сада № 2 было закрыто по распоряжению Роспотребнадзора. Местная администрация заявила о строительстве нового дошкольного учреждения в шаговой доступности. Однако жители взволнованы тем, что работы не ведутся, а ближайший к ЖК детский сад (№ 34 «Капитошка») находится на значительном удалении — в мкрн Кучино. Туда нет прямой транспортной доступности.

В администрации городского округа пояснили, что в марте 2022 года судебным решением было снят запрет на работу отделения № 25 детсада № 2. Учреждение продолжает функционировать по сей день, в нем находится 20 воспитанников.

Что касается строительства детского сада на 250 человек, то данный вопрос решился включением объекта в программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры на 2023–2030 годы».

Кроме того, мнение жителей будет учтено в ходе планирования развития дорожно-транспортной сети городского округа на грядущие годы, добавили в администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.