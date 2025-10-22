Стало известно, когда нужно делать УЗИ сосудов

Тяжесть в ногах к концу дня, внезапные судороги или отеки лодыжек — многие списывают эти симптомы на обычную усталость. Однако зачастую тело сигнализирует о проблемах с сосудами, игнорирование которых может привести к серьезным последствиям.

Основным методом, позволяющим заглянуть внутрь сосудов без разрезов и боли, является УЗДГ вен нижних конечностей. Это исследование помогает точно определить причину дискомфорта.

«Венозные» проблемы. Когда кровь застаивается

Представьте, что вены — это трубы с клапанами, которые не дают крови стекать вниз под действием гравитации. Если клапаны ослабевают, кровь застаивается, растягивая стенки сосудов. Это приводит к венозной недостаточности. Насторожить должны следующие симптомы:

Отеки, появляющиеся к вечеру и проходящие после ночного отдыха.

Чувство тяжести и распирания в икрах.

Ночные судороги в икроножных мышцах.

Появление сосудистых «звездочек» или расширенных подкожных вен.

«Артериальные» проблемы. Когда клеткам не хватает питания

Артерии, наоборот, доставляют кровь, богатую кислородом, от сердца к мышцам. Если их просвет сужается из-за атеросклеротических бляшек, ткани начинают голодать. Это состояние проявляется иначе:

Боль в икрах, возникающая при ходьбе и заставляющая остановиться.

Постоянное ощущение холодных стоп, даже в тепле.

Бледность или синюшность кожи на ногах.

Длительно не заживающие ранки или язвы.

Как проходит безболезненная проверка сосудов

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) — это комфортная процедура, не требующая никакой подготовки. Вы лежите на кушетке, а врач с помощью специального датчика и геля осматривает сосуды. Аппарат позволяет не только увидеть строение вены или артерии, но и оценить скорость и направление кровотока в них. Это абсолютно безболезненно и занимает около 20–30 минут.

Что покажет исследование и к какому врачу обратиться

По результатам УЗИ врач определит, есть ли у вас варикозное расширение вен, тромбы, сужение артерий или другие патологии. С полученным заключением следует обратиться к профильному специалисту — флебологу или сосудистому хирургу, который поставит окончательный диагноз и подберет эффективное лечение.