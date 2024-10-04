Стало известно, когда на Луне начнется строительство поселений

Ученый, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский рассказал, что в 40-х годах XXI века на Луне начнут возводить поселения. Это станет возможно благодаря современным технологиям, сообщает РИА Новости .

По словам специалиста, принимавшего участие в запуске первого искусственного спутника Земли, строительство поселений на Луне начнется в сороковых годах XXI века. На темпы работ повлияет экономика космических стран.

Возведению поселений на естественном спутнике нашей планеты поспособствует развитие современных технологий. Закончат строительство ориентировочно в конце этого века. Затем человечество приступит к штатной работе на Луне.

Ранее стало известно, что с 29 сентября у Земли появится «вторая Луна» в виде астероида. Его «подхватит» притяжение нашей планеты. Временный спутник недолго продержится около Земли, после чего улетит по своей траектории.