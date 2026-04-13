Стало известно, когда москвичам ждать первую грозу

Первые гром и молнию в 2026 году москвичи и гости города увидят уже 14 апреля. А в конце текущей недели в российской столице воздух в дневное время прогреется до плюс 17 градусов, об этом сообщает «Осторожно, Москва» .

По данным метеоролога Татьяны Поздняковой, первая в сезоне гроза вероятна уже во вторник. В этот день ожидается формирование кучево-дождевой облачности, а шанс развития грозовых явлений оценивается в 70%.

Специалист пояснила, что обычно подобная погода характерна для мая, апрельские грозы — явление редкое, и одна из причин этого — процесс глобального потепления.

Кроме того, по ее словам, в четверг и пятницу температура вновь повысится, достигнув отметок около плюс 17 градусов. Это значение существенно превышает средние многолетние показатели для данного времени года.

