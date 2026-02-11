Стало известно, когда мимо Земли пролетит крупнейший астероид

Самый большой астероид за минувший год приблизится к Земле 14 февраля, сохраняя при этом безопасную дистанцию. Такие данные предоставили специалисты лаборатории солнечной астрономии, действующей при Институте космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН, пишет ТАСС .

Как пояснили ученые, астероид с названием 162882 (2001 FD58), диаметр которого оценивается приблизительно в один километр (по разным расчетам — от 500 метров до километра), в субботу, 14 февраля, пройдет на удалении в несколько миллионов километров от Земли.

Это небесное тело признано наиболее крупным за последний год, которое окажется в пределах условной сферы радиусом 7,5 миллионов километров вокруг нашей планеты. Сам факт попадания в эту область автоматически относит такой объект к категории потенциально опасных.

В то же время в сообщении подчеркивается, что реальной опасности для Земли он не несет — вероятность его столкновения с планетой оценивается как нулевая.

Что касается других объектов, то, согласно расчетам Европейского космического агентства, ближайшее крупное тело с отличной от нуля вероятностью падения — это астероид 2017 SH33, также имеющий размер около километра. Результаты моделирования показывают, что существует примерно один шанс из 150 миллионов, что он упадет на Землю 30 апреля 2026 года.

Наибольшую же вероятность столкновения с планетой в 2026 году, по текущим оценкам, имеет десятиметровый астероид 2013 TP4. С вероятностью около 1 к 45 тысячам это событие может произойти 1 октября 2026 года.

