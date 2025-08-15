Стало известно, кем были первые американские лидеры из Санкт-Петербург

История дипломатических отношений между США и Россией в XVIII-ХІХ веках полна интересных фактов и значительных личностей. В преддверии саммита президента США Дональда Трампа и Владимира Путина рассказали об американских лидерах, живших в Северной столице России, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Британские колонии в Северной Америке объявили о своей независимости в 1776 году, тогда Россия и начала сотрудничество с новым государством, хоть и не признала его. Первым посолом США в России стал юрист Фрэнсис Дейн в 1780 году, но он не знал французского языка, на котором разговаривал двор Екатерины Великой. Поэтому с ним был отправлен юный переводчик Джон Куинси Адамс, сын Джона Адамса, одного из отцов-основателей США и будущего второго президента страны (1797-1801).

Таким образом, младший Адамс провел год в Петербурге. Затем он вернулся в Россию в 1809 году в качестве официального посла США и провел здесь еще 5 лет. За это время он успел влюбиться в Петербург и подружился с представителями высшего света и самим Александром I, с которым он часто прогуливался, обсуждая литературу.

Тем не менее, не все было так радужно, здесь он потерял дочь, получал маленькое жалованье и так и не смог привыкнуть к климату. В 1825 году он стал шестым президентом страны, но его проекты развития страны не были одобрены конгрессом, и свои перевыборы он проиграл, но остался в политике.