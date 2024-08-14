Стало известно, какое издание чаще всех цитирует главу Петербурга Беглова
Фото - © страница Александра Беглова в соцсети «Вконтакте»
Газета «Петербургский дневник» в июле возглавила рейтинг среди СМИ, которые чаще всего упоминали губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Второе и третье место заняли Telegram-канал «Спб, что сегодня?» и «Петербургские вести», на следующих строчках по цитированию Беглова расположились Telegram-канал телеведущего Владимира Соловьева, издания Readovka, BRIEF, РБК и ТАСС.
При этом, согласно данным нового исследования «Медиаиндекс Telegram», в прошлом месяце сам Александр Беглов занял 8 место по упоминаниям российских губернаторов в Telegram.
Ранее был опубликован рейтинг цитируемости петербургских спортсменов. Оказалось, что с марта по июль 2024 года СМИ чаще всего цитировали футболистов.