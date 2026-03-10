Стало известно, какие трудности есть у иностранцев при изучении русского языка

Центр международного сотрудничества при Министерстве просвещения РФ объявляет новый набор в программу «Российский учитель за рубежом» на 2026 год. В беседе с изданием «Вечерняя Москва» преподаватели-лингвисты, работающие в других странах, рассказали, какие аспекты русского языка вызывают наибольшие затруднения у их учеников. Например, некоторым студентам с трудом дается звук «Ы», а другим — правильно поставить ударение в слове.

Как отметила основатель онлайн-школы, филолог Марина Шейнкман, русский язык, при всей его сложности, уже перестал восприниматься как нечто экзотическое.

По ее словам, для достижения разговорного уровня иностранцу требуется от 600 до 1100 часов интенсивного обучения. Это в два-три раза превышает время, необходимое для овладения, к примеру, испанским или французским.

Педагог пояснила, что ученики из Европы и Америки сначала испытывают удивление от кириллицы, которая кажется им «латинским алфавитом, поставленным с ног на голову». Но обычно за две-четыре недели они успешно с ней справляются.

Шейнкман отметила, что для студентов из Китая и Кореи частой проблемой становится постановка ударения, зато с письмом у них обычно все в порядке. Опыт работы с иероглификой готовит их к сложным системам. Главными препятствиями остаются падежная система, категории рода и согласование. Проблемы создает и подвижное ударение, которое может кардинально менять значение слова, как в примере со «замком» из средневековья и «замком» на двери.

Также иностранным учащимся непросто разобраться в тонкостях употребления глаголов движения, таких как «идти» и «ходить».

«Все зависит от страны. Обычно ученикам трудно произносить некоторые русские звуки, например, „Ы“. Или же запоминать падежные окончания, правильно употреблять глаголы движения. Бывают сложности в написании прописных букв. Думаю, что русский сложнее всего понять ученикам из стран дальнего зарубежья. Они осваивают его с нуля, не имея возможности использовать его в повседневной жизни», — рассказала педагог Международного гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом» Юлия Молчанова.

Легче всего русский дается носителям языков славянской группы: полякам, чехам, словакам, болгарам, сербам.

