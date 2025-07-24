Стало известно, какие профессии чаще всего выбирают нижегородские выпускники

Завершающаяся приемная кампания в университетах Нижнего Новгорода показывает разнообразие интересов современной молодежи. Сегодняшние выпускники школ выбирают разные профессии, начиная от программистов и до учителей, об этом сообщает pravda-nn.ru .

Вузы Нижегородской области предлагают выпускникам школ богатый выбор специальностей. Например, Нижегородский филиал Высшей школы экономики в 2025 году представил абитуриентам 12 разных образовательных направлений. Будущие студенты могут выбрать как технические специальности (математика, экономика), так и гуманитарные (филология, дизайн).

Университет Лобачевского предлагает выпускникам 65 разных программ бакалавриата и специалитета. Стоимость обучения начинается от 160 000 рублей в год. Самой популярной программой среди абитуриентов оказался международный бакалавриат по бизнесу и экономике, а также компьютерные науки и технологии — на эти направления поступило наибольшее количество заявок. Хорошая новость для поступающих: в этом году количество бюджетных мест увеличилось до 450, что повышает шансы учиться бесплатно.

Если говорить о самых дорогих программах, то обучение на «Технологиях искусственного и дополненного интеллекта» обойдется в 550 000 рублей за год. Университет предлагает множество направлений обучения с 2516 бесплатными местами. Стоимость платного обучения стартует от 180 тысяч рублей в год. Самая дорогая программа — экономика, которую преподают вместе с китайским Аньхойским университетом иностранных языков, стоит 600 тысяч рублей ежегодно.

Среди абитуриентов наибольшей популярностью пользуется специальность «Фундаментальная информатика и информационные технологии». На втором месте находится «Юриспруденция», а третье место занимает «Реклама и связи с общественностью». Следом идут «Прикладная информатика» и «Экономика». Многие поступающие также выбирают «Ядерные технологии», «Информационные технологии», «Автоматизацию и робототехнику» и «Химические технологии».