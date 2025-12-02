Стало известно, какие изменения ждут россиян в декабре 2025 года

сегодня в 16:26

В России с декабря вступают в силу новые законы для граждан и бизнеса

В декабре в России начнут действовать новые законы, которые повлияют на автомобилистов, покупателей, банки, экспортеров и иностранных граждан, сообщает kubanpress.ru .

С декабря вступают в силу важные законодательные изменения, затрагивающие автомобили, рассрочки, экспорт удобрений, биометрию, цифровые паспорта и другие сферы.

Для владельцев и импортеров автомобилей меняются правила расчета утилизационного сбора: теперь сумма зависит от мощности двигателя, что увеличит платежи за мощные и импортные машины.

В рассрочке на товары вводятся максимальный срок 6 месяцев и запрет на разные цены для покупателей, что делает условия прозрачнее и защищает от скрытых процентов.

Экспорт минеральных удобрений ограничен квотами до 31 мая 2026 года, чтобы поддержать внутренний рынок и избежать дефицита.

Биометрические данные иностранцев будут собирать на всех пограничных пунктах РФ, что усилит контроль на въезде и выезде из страны.

С 4 декабря ввоз и вывоз биологических коллекций разрешен только научным и образовательным организациям.

С 29 декабря банки начнут принимать цифровую идентификацию через QR-код из приложения «Госуслуги», хотя бумажный паспорт останется действительным.

Информация об археологических памятниках станет публичной с 15 декабря, а сведения о карантинных фитосанитарных зонах, наоборот, будут доступны только госорганам.

Банки с 14 декабря будут оцениваться по кредитному рейтингу, а не по размеру капитала.

Эти меры направлены на повышение прозрачности, безопасности и развитие цифровых сервисов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.