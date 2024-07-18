В России стали чаще учить армянский язык

По итогам I полугодия текущего года в России стали чаще учить армянский и арабский языки. Средняя стоимость занятий иностранными языками в стране составляет 800 рублей за академический час, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Услуги».

По данным аналитиков, самый большой рост популярности зафиксирован у армянского языка. Спрос на него увеличился почти на четверть. На столько же увеличилось и предложение. За прошедший год спрос на репетиторов по армянскому языку вырос на 46%.

Второй по увеличению спроса язык — итальянский. За первые полгода спрос на его изучение у россиян увеличился на 15%, а предложение на репетиторов по итальянскому — на 10%. За год изменение спроса и предложения составили 23% и 36% соответственно.

Замыкает топ-3 арабский язык. Спрос и предложение на занятие им за полгода увеличились на 10%. За прошедший год рост спроса составил 54%, а предложения — 66%.

Самым популярным по абсолютным показателям спроса и предложения по итогам I квартала 2024 года стал английский язык. Он традиционно считается языком международного общения и популярен для сдачи ЕГЭ школьниками. Спрос на репетиторов по этому направлению увеличился на 1,5% по сравнению с I полугодием прошлого года, а предложение увеличилось почти на 40%.

Новый тренд времени — восточные языки. При этом китайский язык полезен в работе с экономическими партнерами. Он занимает второе место по абсолютным показателям спроса. За прошедший год китайский стали изучать на 23% чаще, а вот предложение репетиторов увеличилось на 59%.

Помимо английского, в топ-5 у россиян вошли и другие западноевропейские языки. Так, за год спрос на репетиторов испанского языка вырос на 12%, французского — на 11%, а немецкого — на 5%.