Стало известно, какие гаджеты помогают бороться с бессонницей

Психолог Антон Кузнецов и врач-сомнолог Елена Царева рассказали, какие современные гаджеты помогают контролировать и улучшать сон, а также объяснили, почему важно соблюдать режим отдыха, сообщает «Вечерняя Москва» .

Современные технологии позволяют отслеживать качество сна с помощью различных устройств. Психолог Антон Кузнецов отметил, что полноценный сон — важнейший фактор здоровья, а его продолжительность должна составлять не менее семи часов ежедневно. По словам эксперта, компенсировать недосып в выходные невозможно, а гаджеты могут быть полезны только при индивидуальном комфорте.

Среди популярных устройств для сна — охлаждающее одеяло с воздухопроницаемой тканью, умное кольцо, фиксирующее фазы сна и уровень кислорода в крови, а также нейростимулятор в виде повязки на лоб, который помогает мозгу расслабиться с помощью звуков. Для борьбы с храпом разработаны специальные вкладыши под подушку, меняющие положение головы во время сна. Умный будильник-ночник с имитацией рассвета помогает просыпаться плавно и может использоваться как колонка для музыки или сказок.

Врач-сомнолог Елена Царева рассказала, что в России отмечается рост спроса на снотворные препараты, что связано с тревожностью и влиянием гаджетов и социальных сетей. Эксперт подчеркнула, что важно искать немедикаментозные способы борьбы с бессонницей и внимательно относиться к выбору средств для улучшения сна.

