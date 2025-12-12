Стало известно, какие форматы отдыха наиболее востребованы у россиян

Исследование: россияне предпочитают проводить время на квестах и базах отдыха

Квесты, загородные базы отдыха и кальян-бары стали лидерами по качеству обслуживания среди российских заведений общественного питания и досуга. Такие данные РИАМО приводит Исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS.

Интерактивные развлечения — квесты (4,74) и базы отдыха (4,68) — набрали наивысшие оценки по удовлетворенности посетителей. Кальянные (4,58), кондитерские (4,56), кофейни (4,53–4,54) и бары (4,54) также получили высокий рейтинг, что указывает на востребованность форматов с индивидуальным подходом и атмосферой.

Классические рестораны (4,50) и пиццерии (4,49) демонстрируют стабильный уровень качества, тогда как массовые форматы — столовые (4,23) и фастфуд (4,17) — получили более низкие оценки. Среди развлекательных заведений караоке-клубы (4,41) и бильярдные (4,34) отмечены положительно, а ночные клубы (4,20) — на нижней границе рейтинга.

Даже самые скромные показатели не опускаются ниже 4,1, что говорит о зрелости рынка и высоких стандартах обслуживания.

По словам основателя коммуникационной группы Дмитрия Солопова, ситуация закономерна.

«Сегодня спрос смещается к форматам, которые дарят эмоцию и интерактивный опыт. Квесты и базы отдыха — это почти новый стандарт досуга, а кальянные и кофейни показывают, что комфорт и атмосфера важнее массовости или люксовости. Эта тенденция будет усиливаться: индивидуальные и нишевые форматы продолжат поднимать планку, а массовые сегменты будут выполнять функциональную роль», — отметил эксперт.

