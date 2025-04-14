Стало известно, какие детские травмы формируют поведенческие маски человека

Психолог Елена Горелова рассказала, как могут мешать личной жизни «маски», которые люди надевают на себя после пережитых потрясений, сообщает RuNews24.ru .

«Один из первых, кто изучил связь между психологическими травмами и поведенческими масками, была психолог Лиз Бурбо. Она объяснила, как каждая травма создает определенную поведенческую стратегию — маску, которая, казалось бы, обеспечивает защиту, но в действительности ограничивает», — заявила психолог.

Одним из примеров является маска Беглеца, которая возникает из-за травмы отвержения. Часто это происходит из-за ощущения одиночества в детстве, отвержения в школе, детском саду. Такой человек будет в дальнейшем бояться устанавливать близкие связи с людьми, будет замкнутым и стеснительным.

Маска Зависимого возникает из-за травмы покинутости. Например, когда в детстве ребенка оставляют наедине физически и эмоционально из-за развода родителей, частых командировок и т. д. Так, люди впоследствии боятся оставаться одни, поэтому постоянно добиваются любви и внимания.

Другим примером является маска Мазохиста. Часто ребенок из-за постоянных жалоб и унижений за его желания начинает формировать в себе внутренний стыд и чувство неполноценности. Во взрослом возрасте из-за травмы такие люди начинают подавлять свои желания, жертвовать собой на благо других и не выделяться.