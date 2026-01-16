Стало известно, какая погода ожидает ямальцев на Крещение

На Крещение на Ямале ожидаются сильные морозы: в ночь на 19 января столбики термометров в большинстве районов опустятся до минус 27-32 градусов, а при ясном небе и до минус 37. В Ямальском и Тазовском районах будет немного теплее, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на Ямало-Ненецкое ЦГМС.

«В понедельник, 19 января, днем температура воздуха составит минус 24-29 градусов, местами до минус 34 градусов. Будет преимущественно без осадков, ожидается юго-восточный и южный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду», — пояснили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В то время как большая часть территории региона окажется во власти морозов, некоторое повышение температуры затронет Ямальский район и северо-запад Тазовского. Здесь 19 января как ночью, так и днем прогнозируется от минус 25 до минус 30 градусов, местами до минус 15-20. Возможен небольшой снег, а также южный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с. В Салехарде ночью ожидается от минус 30 до минус 32, а днем — от минус 27 до минус 29 градусов.

В начале недели ЯНАО ожидает ночное понижение температуры до минус 30-35 градусов, а на востоке региона — до минус 35-40. Днем прогнозируется от минус 25 до минус 30, на востоке — от минус 31 до минус 36. В отдельных местах возможны небольшой снег, туман и изморозь.

В середине недели ночные морозы сохранятся на уровне минус 33-38, а в восточных районах — до минус 38-43. Дневная температура не поднимется выше минус 25-30, в восточной части региона — до минус 30-35. Однако к выходным морозы ослабнут, и на большей части территории автономного округа ночью столбики термометров покажут не ниже минус 22-27, а днем — до минус 20-25.

В ночь на 19 января жители ЯНАО отметят Крещение Господня. Для проведения обрядов купания в городах и районах будет подготовлено около 20 мест.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.