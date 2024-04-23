Стало известно, как живут сбежавшие из России знаменитости

После начала спецоперации некоторые знаменитости покинули Россию. Стало известно, как они живут за границей и с какими трудностями столкнулись. Об этом рассказали в материале РИА Новости .

Недавно в эфир вышел поселившийся в Израиле шоумен Максим Галкин*. Юморист учит иврит, пишет на нем посты и даже пытается разговаривать. Перед поклонниками он предстал с бокалом виски и заявил, что находится в ожидании обстрелов, а также поблагодарил за работу израильское ПВО. Пользователи Сети отметили, что юморист выглядит неважно.

Проблемы начались и у группы «Би-2». Коллектив арестовали в Таиланде из-за подозрений в нелегальной деятельности, затем отменили концерты в Кемере и Дубае. Также после 18 лет совместной работы группу покинул гитарист Андрей Звонков.

Актриса Чулпан Хаматова пользовалась популярностью в России, а сейчас находится в Латвии. Она признается, что строить карьеру за рубежом неинтересно. Артистка неохотно говорит о своем будущем, но для возвращения в Россию уже выдвигает условия — свободно говорить о политике. Тем временем на Родине общественники хотят лишить ее звания народной артистки.

Группа Little Big после переезда в США полностью потеряла свою популярность. Илья Прусикин* всячески пытается привлечь западную аудиторию — танцует в женском платье, демонстрирует нижнее белье. Недавно певец обругал русский язык, но так и не добился лояльности слушателей за границей.

Скандальный актер Андрей Панин** жил в Испании, потом переехал в США. Он пытается и дальше работать в театре — играет в спектакле «Скамейка». Но больше его заботит купание на нудистских пляжах. Артист живет с дочерью Анной. Девочка пробовалась на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», но ее не взяли. Возвращаться в Россию Панин** не планирует. Более того, после высказываний о взрыве на Крымском мосту против него завели уголовное дело за оправдание терроризма.

* ** - Физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ.