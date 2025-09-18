сегодня в 20:55

Стало известно, как в Подмосковье обеспечат безопасность фестиваля «Интервидение»

20 сентября пройдет Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». Местом проведения грандиозного финала музыкального праздника выбрана современная и одна из самых больших концертных площадок страны — Live-Арена в Одинцово. Именно здесь развернется борьба за право стать лучшим исполнителем. Свои силы испытают представители более 20 стран, включая Россию, Сербию, Эфиопию, Кубу, Беларусь и Китай, сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Все мероприятия по обеспечению безопасности зрителей и участников конкурса, а также охране общественного порядка реализуются при содействии Главного управления региональной безопасности Московской области в строгом соответствии с требованиями антитеррористической защищенности.

Для обеспечения безопасности международного конкурса «Интервидение-2025»:

установлены фан-барьеры и рамки металлодетекторов на входах;

привлечены значительные силы полиции, Росгвардии, МЧС, частных охранных предприятий и волонтеров;

введены ограничения на использование воздушного пространства и движение транспорта на прилегающей территории.

ГУРБ Московской области призывает граждан с пониманием относиться к мерам безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.