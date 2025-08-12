Стало известно, как социальное неравенство становится причиной школьной травли

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что сегодня социальное неравенстве в школе выражается очень ярко, дети проявляют это неравенство, поэтому введение школьной формы с правом выбора моделей, помогло бы в этой ситуации, сообщает «Общественная служба новостей» .

«Все же школьная форма нам нужна. Она даст почувствовать ребенку принадлежность к той или иной школе и сформирует дисциплину — это один из главных и необходимых навыков сегодня. Вводить единый ГОСТ на школьную форму от Калининграда до Владивостока было бы неправильно. У школ должно быть право самим выбирать форму. В должности директора на протяжении четырнадцати лет я видел, как в детях зарождалась брендозависимость, как эта брендозависимость делила класс по социальному признаку и как по этому социальному признаку начинался буллинг. Тогда мне впервые пришлось отчислить человека, потому что невозможно было иначе исправить ситуацию. В Институте, когда я был ректором, были такие же проблемы», — считает он.

ГОСТ с требованиями к школьной форме, который разработали в Минпросвещения России, вступил в силу в России с 1 сентября.