Стало известно, как помог губернатор Ставрополья ветерану ВОВ после приема

8 апреля состоялся личный прием у губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. Одной из обратившихся стала ветеран ВОВ Клара Журавлева, которая попросила о помощи с мемуарами и о приходе соцработника хотя бы два раза в неделю. Стало известно, какие меры принял губернатор по решению этого вопроса, сообщает «Победа 26» .

Отмечается, что всего к Владимирову удалось попасть 10 людям, среди которых и оказалась ветеран. Губернатор отреагировал на просьбу Клары и поручил Минтруду заняться обеспечением женщине визит специалиста минимум два раза в неделю.

Также ветеран на визит с главой региона взяла с собой свои мемуары. Владимиров также не остался в стороне, заявив, что женщине действительно необходима помощь в этом и попросил подключить к этому делу волонтеров, чтобы о ее творчестве стало известно большему количеству людей.

«Низкий поклон таким людям, как Клара Кирилловна. Благодаря их героизму — на передовой и в тылу — наше Отечество выстояло в годы Великой Отечественной войны. Горжусь личным знакомством с ней», — заявил глава Ставропольского края.