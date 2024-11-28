Стало известно, как подвести итоги года без чувства неудовлетворенности

По окончании года многие люди испытывают разочарование, если не достигли всех своих целей, поставленных в новогоднюю ночь. Психиатр и психотерапевт Алексей Вилков поделился советами о том, как подвести итоги года без чувства неудовлетворенности, сообщает «Вечерняя Москва».

Он рекомендовал составить список небольших достижений, поскольку именно они в конечном итоге формируют большой успех. Даже если какая-то задача не была завершена, важно понимать, что первые шаги уже сделаны, что создает основу для будущих успехов.

Кроме того, уходящий год следует воспринимать как время для позитивных итогов и напоминание о том, что трудности остались позади. Это помогает сгладить переживания о неудачах и настроиться на позитивный лад в новом году.

«Человеку важно завершать год с уверенностью, что все плохое осталось позади, чтобы позитивнее взглянуть на предстоящий год, извлечь положительные эмоции и замотивировать себя на достижение новых задач», — заявил психиатр.

Вилков подчеркнул, что успешная реализация планов зависит от внутреннего настроя человека. Он выделил три ключевых компонента: позитивный взгляд на вещи, высокая мотивация и внимание к малым победам. Эти элементы помогут извлечь положительные эмоции и замотивировать себя на новые достижения.