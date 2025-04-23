Стало известно, как Петербург украсят ко Дню Победы

Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, выступая на Координационном совете по делам ветеранов, рассказал, что в преддверии празднования годовщины Победы в Санкт-Петербурге разработали адресную программу праздничного оформления для всех 18 районов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По его словам, программа охватывает 450 адресов, что на 50 превышает показатель предыдущего года. Впервые праздничное оформление украсит мосты: Большеохтинский, Кантемировский, Семеновский и Александра Невского.

Андрей Чистяков, директор Городского центра рекламы и праздничного оформления, уточнил, что в процессе работы специалисты используют федеральный брендбук, в соответствии с которым в городе будет установлено множество тематических элементов, посвященных знаменательной дате. Преимущественно это будут флаги и отдельно стоящие композиции. Так, у Московских ворот появится инсталляция «Родина-мать».

По сложившейся традиции, возле Гостиного Двора будут установлены стенды с детскими рисунками, приуроченными ко Дню Победы. Кроме того, в текущем году особое внимание уделят увеличению количества наружной рекламы. На фасадных экранах планируется прямая трансляция парада в честь Дня Победы, который состоится 9 мая на Дворцовой площади, добавил Чистяков.

По его информации, специалисты уже начали работы по праздничному украшению города. Ожидается, что около 80-90% оформления будет готово к 29 апреля, с 7 мая в городе появятся тематические флаги. А начиная с 10 мая, начнется постепенный демонтаж праздничных декораций, заключил директор Городского центра рекламы и праздничного оформления.