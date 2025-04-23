Стало известно, как Петербург украсят ко Дню Победы
Председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, выступая на Координационном совете по делам ветеранов, рассказал, что в преддверии празднования годовщины Победы в Санкт-Петербурге разработали адресную программу праздничного оформления для всех 18 районов, сообщает газета «Петербургский дневник».
По его словам, программа охватывает 450 адресов, что на 50 превышает показатель предыдущего года. Впервые праздничное оформление украсит мосты: Большеохтинский, Кантемировский, Семеновский и Александра Невского.
Андрей Чистяков, директор Городского центра рекламы и праздничного оформления, уточнил, что в процессе работы специалисты используют федеральный брендбук, в соответствии с которым в городе будет установлено множество тематических элементов, посвященных знаменательной дате. Преимущественно это будут флаги и отдельно стоящие композиции. Так, у Московских ворот появится инсталляция «Родина-мать».
По сложившейся традиции, возле Гостиного Двора будут установлены стенды с детскими рисунками, приуроченными ко Дню Победы. Кроме того, в текущем году особое внимание уделят увеличению количества наружной рекламы. На фасадных экранах планируется прямая трансляция парада в честь Дня Победы, который состоится 9 мая на Дворцовой площади, добавил Чистяков.
По его информации, специалисты уже начали работы по праздничному украшению города. Ожидается, что около 80-90% оформления будет готово к 29 апреля, с 7 мая в городе появятся тематические флаги. А начиная с 10 мая, начнется постепенный демонтаж праздничных декораций, заключил директор Городского центра рекламы и праздничного оформления.